"الآثار" تشكر وزير الدفاع بعد تصديقه على نقل العجلة الحربية لـ توت عنخ آمون للمتحف الكبير

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة تجمع لأول مرة مقتنيات توت عنخ آمون والبالغ عددها أكثر من 5 آلاف قطعة في المتحف الكبير، مشيرًا إلى أنه تم نقل 4800 قطعة من تلك المقتنيات للمتحف الكبير.





ووجه الشكر فى كلمته خلال عملية نقل العجلة الحربية الأخيرة للملك توت عنخ آمون من المتحف الحربي بالقلعة للمتحف الكبير، لوزير الدفاع الذى صدق بنقل تلك العجلة الحربية بناء على طلب وزير الآثار لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير عند افتتاحه الجزئي نهاية العام الحالي.





ونوه إلى أن عملية ترميم تلك العجلة استغرق 9 سنوات فيما استغرقت عملية الترميم التى اشرف عليها فريق العمل المصري من المتحف الكبير 6 أشهر، لافتا إلى أنه عثر فى مقبرة توت عنخ آمون على 6 عجلات تم نقل 4 للمتحف المصري بالتحرير وواحدة لمتحف الاقصر والأخيرة للمتحف الحربي بالقلعة والتى تم نقلها فى 3 أكتوبر 1987.





وأوضح أنه سيتم عرض مقتنيات آثار تانيس ويويا وتويا فى المتحف المصري بالتحرير، بعد نقل مقتنيات توت عنخ آمون للمتحف الكبير، مستعرضا تاريخ الملك توت عنخ آمون الذى تولى حكم مصر فى عمر التاسعة وتوفى فى عمر الـ 19 وعثر فى نوفمبر عام 1922 على مقبرته كاملة بوادى الملوك بالأقصر.​



