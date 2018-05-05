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إحالة عاطل للمفتي خطف طفلة وقتلها بعد طلب فدية من أهلها

السبت 05/مايو/2018 - 02:58 م
إحالة عاطل للمفتي خطف طفلة وقتلها بعد طلب فدية من أهلها
حبل المشنقة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق المتهم أحمد على "نجار"، لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه شنقاً لاتهامه بقتل طفلة عمدا.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي وبعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومحمد أحمد الجندي وبسكرتارية محمد فريد.

وأسندت النيابة، إلي المتهم أحمد علي أحمد، تهمة خطف الطفلة جني محروس محمود، بأن استدرجها إلي محل عمله ورشة النجارة مستغلا علاقة الجيرة، وأغلق الباب فأقصاها بذلك عن ذويها وهدد والدها كتابة، من خلال رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي من هاتفه المحمول، بقتل نجلته إن لم يدفع له فدية قدرها ٢٠٠ ألف جنيه. 

كما أسندت النيابة العامة إلي المتهم القتل العمد للمجني عليها الطفله جني مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها. 
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