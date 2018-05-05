برلماني يكشف مفاجأة بشأن رواتب المعلمين: هكذا ردت الوزارة

كشف النائب مصطفى كمال الدين حسن، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، عن أنه، تم وضع جدول برواتب المعلمين من قبل اللجنة، وتسليمها لوزارة التعليم، منذ عام، دون رد، حتى خرج وزير التعليم ليقول إن الميزانية لا تكفي لزيادة الرواتب.​





وأضاف أن اللجنة أجرت دراسة على مرتبات المعلمين، وأسفرت النتيجة عن أن رواتب 80% من المعلمين تقف عند حد الكفاف.





وجاء ذلك في كلمته بالحوار المجتمعي حول تطوير منظومة التعليم، اليوم السبت، بحضور أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب.



