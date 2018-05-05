وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي لغرس الأسنان

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، المؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية العربية لغرس الأسنان، بحضور الدكتور دينيس تارنو الأستاذ بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد الرحيم الشحات عميد كلية طب الفم والأسنان، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين فى مجال طب الفم والأسنان، وذلك بأحد فنادق القاهرة.





وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن سعادته بالمشاركة مع كوكبة مميزة من الأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين والأطباء في اليوم العلمي الذي تنظمه كلية طب الفم والأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مرحبًا بضيف مصر الكريم، وموجهًا الشكر لأسرة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وكلية طب الفم والأسنان والجمعية العربية لغرس الأسنان، على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء العلمي المميز للتواصل مع الدكتور دينيس تارنو والذى يمثل قامة علمية دولية مرموقة.





وأشار الوزير إلى ما شهده قطاع طب الفم والأسنان من تطورات على المستوى الدولي، واستفادته من التغيرات والثورات المعرفية المتلاحقة، موضحًا انعكاسات ذلك على مجال طب الفم والأسنان في بلادنا.





ولفت الوزير إلى الطبيعة المتغيرة لحقل العلوم الطبية عمومًا، ومجال طب الأسنان بصفة خاصة، وما يشهده العالم يوميًا من ظهور تحديات جديدة وتقنيات مواجهة مختلفة.





وأكد الوزير على أهمية هذا الحدث الذي تنظمه جامعة الدلتا، موضحًا أنه يعد طيبة للوقوف على أحدث المستجدات العالمية في مجال طب الأسنان بصفة خاصة، وغرس الأسنان وجراحة اللثة بصفة خاصة.





وأعرب الوزير عن سعادته بصدور الكتاب العلمي الثالث الجديد للدكتور عبد السلام العسكري والذي تتم طباعته حاليا بالولايات المتحدة الامريكية في دار النشر جون وايلي، والذى يعد الإنجاز الوحيد لطبيب عربي ومصري في هذا المجال، حيث لم ينشر أى طبيب عربي هذا العدد من الكتب في هذا المجال من قبل.





وفى ختام كلمته أعرب عن تمنياته الطيبة للجميع بالتوفيق ولليوم العلمي بالنجاح وتحقيق أهدافه.



