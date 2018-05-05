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وزير الآثار لـ السياح: "استعدوا لزيارتنا.. المتحف الكبير هيبهركم" (فيديو)

السبت 05/مايو/2018 - 02:57 م
وزير الآثار لـ السياح: استعدوا لزيارتنا.. المتحف الكبير هيبهركم (فيديو)
الدكتور خالد العناني
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن عملية نقل العجلة الحربية لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير تمت بحرفية عالية، وخلال موكب يليق بقطعة آثرية هامة.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن طريقة نقل الآثر رسالة للعالم، حتى يروا كيف تنقل مصر آثارها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في عملية النقل.

ووجه رسالة إلى السياح، قائلا: "استعدوا تيجوا مصر بأعداد كبيرة حتى تزوروا آثارنا.. والمتحف المصري الكبير هيبهركم".
المزيد عن: وزير الأثار مصر عنخ آمون عجلة حربية خالد عناني اخبار مصر
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