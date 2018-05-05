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جنود إسرائيليون ينشدون أغنية شعبية باللغة الفارسية (فيديو)

السبت 05/مايو/2018 - 02:56 م
جنود إسرائيليون ينشدون أغنية شعبية باللغة الفارسية (فيديو)
جنود إسرائيليون
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وكالات
 

تفاجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع، يظهر نحو 50 جنديا إسرائيليا يؤدون أغنية عشق إيرانية شعبية باللغة الفارسية.

 

وأوضح الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه أن هذا الفيديو سُجّل أثناء حفلة خاصة أقيمت في إحدى قواعده العسكرية من قبل والد أحد الجنود، نشره لاحقا في الشبكة العنكبوتية دون أي نية مبيتة، خلافا لمعايير الأمن المعلوماتي، وحذفه فور مطالبته بذلك.

 

وفي التسجيل، يؤدي جنود بزي عسكري أغنية "سلطان القلوب" الإيرانية، وهم ينتمون، حسب "القناة العاشرة" الإسرائيلية، إلى وحدة استخباراتية، وجاءت الحفلة في إطار دراسة اللغة الفارسية.

 

ونشر هذا الفيديو بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها إيران بالاستمرار في تطوير برنامجها النووي العسكري، وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين الطرفين، مما قد يهدد الشرق الأوسط بحرب جديدة.

 

المزيد عن: جنود إسرائيليون اللغة الفارسية اغتية اسرائيل
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