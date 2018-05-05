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صلاح ينافس هاري كين ودي بروين على جائزة لاعب الموسم

السبت 05/مايو/2018 - 02:54 م
صلاح ينافس هاري كين ودي بروين على جائزة لاعب الموسم
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الفجر الرياضي
 
دخل الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري من الشركة الراعية المسابقة.

وينافس محمد صلاح كلاً من رحيم سترلينج ودي بروين ثنائي مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام بالإضافة إلي دي خيا حارس اليونايتد، وجيمس تاركوفسكى لاعب بيرنلى.

ويتواجد صلاح ضمن هذه القائمة بعد عروضه المميزة مع ليفربول طوال هذا الموسم وتصدره لقائمة هدافي المسابقة بجانب فوزه بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليج وجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب.
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