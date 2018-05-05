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اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالغردقة

السبت 05/مايو/2018 - 02:56 م
اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة
معرض أهلا رمضان بالغردقة
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محمد طه
 
يفتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، "معرض أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية والخضراوات بطريق النصر بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع أهالي المحافظة، مضيفًا أن الغرض من المنفذ خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وقال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن المعرض يضم كبرى السلاسل التجارية بالبحر الأحمر، وتم الاتفاق مع أصحاب تلك السلاسل على خفض سعر جميع السلع.
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