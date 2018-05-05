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تكريم جون ترافولتا في "كان السينمائي" وعرض فيلمه الأخير Gotti

السبت 05/مايو/2018 - 02:51 م
تكريم جون ترافولتا في كان السينمائي وعرض فيلمه الأخير Gotti
جون ترافولتا
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الفجر الفني
 
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائى الدولي أن المهرجان سيقوم بتكريم النجم جون ترافولتا وسيتم منحه جائزة "أيقونة السينما" وسيتم عرض فيلم ترافولتا الأخير Gotti عرض خاص وبعدها سيمنح الجائزة فى فندق دو كاب يوم 15 مايو الجارى.

Gotti فيلم سيرة ذاتية جريمة ودراما من بطولة جون ترافولتا، سبنسر روكو لوفرانكو، كيلى بريستون، ستاسى كيتش، كريس مولكى، ويليام ديمو ومن سيناريو ليو روسى، والإخراج لكيفن كونولى، وتدور أحداث الفيلم حول زعيم عصابة المافيا جون جوتا وابنه ومعاملاتهما فى عالم الجريمة.

الفيلم من المنتظر عرضه فى سينمات العالم فى يونيو القادم، وهو من الأفلام التى يتوقع لها النقاد نجاحا كبيرا نظرا لمكانة ترافولتا بالإضافة إلى أن القصص الحقيقية التى تدور حول عالم المافيا وخفاياه تحظى دائما بإعجاب الجمهور.
المزيد عن: مهرجان كان السينمائي كان السينمائي الدولي جون ترافولتا الفنان جون ترافولتا
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