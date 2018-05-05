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وزير الحرس يرعى حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين 29.. الأربعاء

السبت 05/مايو/2018 - 02:51 م
وزير الحرس يرعى حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين 29.. الأربعاء
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وكالات
 
يرعى وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، عصر يوم الأربعاء القادم, حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 29، والدفعة الـ 34 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وقال قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان: يسعدنا ويشرفنا رعاية وزير الحرس الوطني لحفل التخريج، حيث إن تواجده بين أبنائه الخريجين في هذه المناسبة يضفي عليها مزيدًا من البهجة والسعادة.

وأضاف: الكلية، بتوجيه من وزير الحرس الوطني، تحرص كل الحرص على إعداد وتأهيل خريجيها للتعامل مع مستجدات الفكر العسكري ومستحدثاته، وذلك من خلال منهاج دراسي شامل يجمع بين العلوم العسكرية والأكاديمية، تتولى تدريسه نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مدنيين وعسكريين.

وأردف: الكلية تسعى إلى تطبيق مسارات رؤية المملكة 2030 ، وتعمل على تحقيق أهدافها في مجال تخصصها، تنفيذاً لتوجيهات وزير الحرس الوطني في هذا الصدد.

وقدم قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف, الشكر والتقدير للأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، على تشريفه ورعايته لحفل التخريج، متمنيًّا له دوام التوفيق والسداد.


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