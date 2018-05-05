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38 إعصاراً يقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل فى 6 ولايات أمريكية

السبت 05/مايو/2018 - 02:51 م
38 إعصاراً يقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل فى 6 ولايات أمريكية
عاصفة تقتلع الأشجار بأمريكا
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خاطر عبادة
 

انتهت موجة طقس قاسية استمرت 5 أيام فى 6 ولايات أمريكية، وجلبت أكثر من 38 إعصاراً، وفقاً لوكالة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم.


ورصدت المناطق التى يسكنها نحو 70 مليون أمريكى عبر "ميتشيجان إلى شمال نيويورك، ونيو انجلاند، وكنساس، وميزورى، وأوكلاهوما، رياحاً شديدة تتجاوز 100 ميل فى الساعة وتساقط الأمطار الغزيرة، كما تمّ الإبلاغ عن مئات الآلاف من انقطاع التيار الكهربائى، فضلاً عن خسائر مادية واقتلاع الأشجار بتلك الولايات.

 

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