38 إعصاراً يقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل فى 6 ولايات أمريكية

انتهت موجة طقس قاسية استمرت 5 أيام فى 6 ولايات أمريكية، وجلبت أكثر من 38 إعصاراً، وفقاً لوكالة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم.





ورصدت المناطق التى يسكنها نحو 70 مليون أمريكى عبر "ميتشيجان إلى شمال نيويورك، ونيو انجلاند، وكنساس، وميزورى، وأوكلاهوما، رياحاً شديدة تتجاوز 100 ميل فى الساعة وتساقط الأمطار الغزيرة، كما تمّ الإبلاغ عن مئات الآلاف من انقطاع التيار الكهربائى، فضلاً عن خسائر مادية واقتلاع الأشجار بتلك الولايات.