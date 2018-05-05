ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خاص.. جروس يتحمل راتب السويسري الرابع

السبت 05/مايو/2018 - 02:48 م
خاص.. جروس يتحمل راتب السويسري الرابع
طباعة
أحمد الهواري
 

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل التعاقد مع السويسري كريستن جروس المدير الفني الجديد للأيبض.

وأكد "مرتضى" أن جروس سيقود الزمالك ومعه 4 مساعدين وسيحصل على مليون يورو، بينما يتقاضي المساعدين 300 ألف يورو.

وعلم "الفجر الرياضي" أن مرتضى منصور اتفق مع "جروس" على تحمل المدير الفني راتب المساعد الرابع الذي سيتواجد معه في الجهاز الفني الجديد للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المقرر له الإثنين المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس مصر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
0
x
15:00
0
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 3:10:01 PM