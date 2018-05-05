خاص.. جروس يتحمل راتب السويسري الرابع





أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل التعاقد مع السويسري كريستن جروس المدير الفني الجديد للأيبض.





وأكد "مرتضى" أن جروس سيقود الزمالك ومعه 4 مساعدين وسيحصل على مليون يورو، بينما يتقاضي المساعدين 300 ألف يورو.





وعلم "الفجر الرياضي" أن مرتضى منصور اتفق مع "جروس" على تحمل المدير الفني راتب المساعد الرابع الذي سيتواجد معه في الجهاز الفني الجديد للزمالك.





ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المقرر له الإثنين المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس مصر.