شاهد مباراة مازيمبي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم السبت 5-5-2018 دوري أبطال أفريقيا

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معلومات عن مباراة مازيمبي الكونجولي ووفاق سطيف الجزائري لايف اليوم مازيمبي Vs وفاق سطيف، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : ستاد القاهرة الدولي، المعلقين : حفيظ دراجي .

موعد مشاهدة مباراة مازيمبي الكونجولي ووفاق سطيف الجزائري بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 16:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساءاً بتوقيت مصر.

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