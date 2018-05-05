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33 حافلة تقل مسلحين مع عائلاتهم من بلدات جنوبي دمشق إلى الشمال السوري

السبت 05/مايو/2018 - 01:27 م
33 حافلة تقل مسلحين مع عائلاتهم من بلدات جنوبي دمشق إلى الشمال السوري
حافلة تقل مسلحين
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وكالات
 

خرجت من بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا في جنوبي دمشق 33 حافلة تقل المئات من المسلحين، غير الراغبين في التسوية مع الدولة السورية، مع عائلاتهم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمالي سوريا.

 

في إطار الاتفاق الرامي إلى إنهاء الوجود الإرهابي في البلدات الثلاث جنوبي دمشق، بدأ صباح اليوم تجهيز الدفعة الثالثة من الحافلات لنقل الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

 

وذكر مراسل "سانا" الحربي أنه "تم البدء بإجراءات إخراج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم حيث تم تجهيز 33 حافلة وإخراجها عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى شمال سوريا بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري."

 

ولفتت "سانا" إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين إخراج 46 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سوريا في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

 

ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة الى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من اخراج الارهابيين منها.

 

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