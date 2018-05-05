ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى منصور: الجهة الإدارية وافقت على حساب هاني زادة

السبت 05/مايو/2018 - 01:26 م
مرتضى منصور: الجهة الإدارية وافقت على حساب هاني زادة
مرتضى منصور
طباعة
أحمد شديد
 
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد صالح مدير مدرية الشباب والرياضة، اعتمد قرار فتح حساب لهاني زاداة عضو المجلس لإيداع أموال النادي به منذ 2015.

وقال "مرتضى" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي بميت عقبة: " أحمد صالح اعتمد قرار فتح حساب لهاني زادة لإيداع أموال الزمالك منذ 2015".

وأكمل: " تحقيقات النيابة انتهت بقرار من النائب العام بعد استمرار عملها في الزمالك في الفترة الأخيرة" .

وواصل: "المجلس موقفه سليم وبرئ من أي مخالفات ولو كانت هناك أي مشكلة أو مخالفة كانت اللجنة تستمر في عملها ويتم حل المجلس" .

واختتم: "ممدوح عباس الحرامي قدم شكوى وتم تحويلها للشؤون القانونية وتم حفظ الشكوى".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 1:20:08 PM