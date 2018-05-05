مرتضى منصور: الجهة الإدارية وافقت على حساب هاني زادة

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد صالح مدير مدرية الشباب والرياضة، اعتمد قرار فتح حساب لهاني زاداة عضو المجلس لإيداع أموال النادي به منذ 2015.





وقال "مرتضى" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي بميت عقبة: " أحمد صالح اعتمد قرار فتح حساب لهاني زادة لإيداع أموال الزمالك منذ 2015".





وأكمل: " تحقيقات النيابة انتهت بقرار من النائب العام بعد استمرار عملها في الزمالك في الفترة الأخيرة" .





وواصل: "المجلس موقفه سليم وبرئ من أي مخالفات ولو كانت هناك أي مشكلة أو مخالفة كانت اللجنة تستمر في عملها ويتم حل المجلس" .





واختتم: "ممدوح عباس الحرامي قدم شكوى وتم تحويلها للشؤون القانونية وتم حفظ الشكوى".