نصائح عند استخدام عطور العود

تحتلّ عطور العود أهمية كبيرة ومكانة عالية عند المرأة الشرقية، لذا هناك أمور يجب أن تضعيها عين الاعتبار عند استخدامها لخطورتها على الجسم:-





- تجنبي استخدامها في الصيف لأن رائحة العرق تجعل من تقبل رائحة العود أمرًا صعبًا للغاية، ويفضل استخدامها في الشتاء.





- إذا كنت من محبات العود ولا يمكنك الاستغناء عنه، استخدميه ولكن بكمية قليلة ومن دون مبالغة، وهكذا تخففين من رائحته القوية والكثيفة، وبالتالي لن تسبب رائحته أي إزعاج لمن تلتقينهم خلال يومك.



