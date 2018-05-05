تغلب سان لورنزو على ضيفه بلغرانو بهدفين نظيفين في انطلاقة الجولة 26 وقبل الأخيرة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، ليتأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس ليبرتادوريس.



وجاء هدفا سان لورنزو في المباراة عبر نيكولاس بلاندي (ق25) من ركلة جزاء وغابرييل غودينيو (ق80).



وبفوزه رفع سان لورنزو رصيده إلى 50 نقطة، وصعد للمركز الثالث بفارق الأهداف خلف غودوي كروز الوصيف، والذي لم يخض بعد مباراته بهذه الجولة، بينما يبتعد بثلاث نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر.



وحسابياً ضمن سان لورنزو أن يكون بين الفرق الخمسة التي ستتأهل للنسخة المقبلة لكأس ليبرتادوريس، أما بلغرانو فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المرتبة العاشرة، وتقلصت آماله في بلوغ بطولة كوبا سودأمريكانا.

