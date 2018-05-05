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مرتضى منصور: رحيل اللجنة يؤكد صحة موقف مجلس الزمالك

السبت 05/مايو/2018 - 01:19 م
مرتضى منصور: رحيل اللجنة يؤكد صحة موقف مجلس الزمالك
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تحقيقات النيابة انتهت بقرار من النائب العام بعد استمرار عملها في الزمالك في الفترة الأخيرة .


وتابع رئيس الزمالك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي "المجلس موقفه سليم وبرئ من أي مخالفات ولو كانت هناك أي مشكلة أو مخالفة كانت اللجنة تستمر في عملها ويتم حل المجلس" .


وقام منصور خلال المؤتمر بسرد القانون الخاص بتشكيل النيابة العامة للجان لإدارة النادي مؤكداً "لا يجوز أن تشكل النيابة العامة لجنة لإدارة النادي ماليا وذلك وفقا للقانون ولكن لها أن تفحص فقط وأن يكون المشكلين بها ليسوا موظفين ممن يراقبوا النادي في الوقت الذي كان الأعضاء الموجودين باللجنة من الموظفين بالوزارة ويراقبوا النادي".

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