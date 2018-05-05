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تل أبيب.. آلاف النساء تتظاهرن عاريات لرفض التحرش والاغتصاب

السبت 05/مايو/2018 - 01:20 م
تل أبيب.. آلاف النساء تتظاهرن عاريات لرفض التحرش والاغتصاب
مسيرات نسائية فى تل أبيب
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خاطر عبادة
 

تظاهرت آلاف النساء عاريات الصدر فى مسيرات عبر شوارع تل أبيب، عاصة الاحتلال الإسرائيلى، احتجاجاً على الاغتصاب والتحرش الجنسى، ومطالبة بحق المرأة فى ارتداء ما يحلو لها.


وسارت المتظاهرات فى الشوارع تحملن لافتات ومكبرات صوت، وترتدين ملابس كاشفة، كما انضمت العديد من النساء العاريات لرفض الاعتداءات الجنسية، ضمن مسيرات لحركة "سلوت ووك"، التى ترفع شعار "لا تلمسنى حتى لو كنت عاهرة"، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.


 وبدأت حركة "سلوت ووك" فى كندا، عندما طالب ضابط شرطة، النساء بتجنب ارتداء ملابس مثل العاهرات أو الفاسقات حتى لا تقعن ضحايا للاغتصاب.

 

المزيد عن: عالم تل أبيب التحرش الاغتصاب اخبار احتجاجات
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