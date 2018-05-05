84 ألف طالب يؤدون الاختبارات النهائية غداً بجازان.. هكذا استعدت الإدارة

تستقبل مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، غداً الأحد، أكثر من 84 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية "بنين وبنات"؛ وذلك بعد أن هيّأ "تعليم جازان" البيئة النفسية والتعليمية المناسبة للطلاب والطالبات للتحصيل العلمي في أداء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1438 / 1439هـ.





وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي؛ أن "تعليم جازان" سبق أن قام بعديد من البرامج والورش والآليات، وأنهى الاستعدادات لاستقبال أكثر 84 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية "بنين وبنات"، ونفّذ عديداً من الخطط والإجراءات لتهيئة لجان الاختبارات التي تسهم في توفير الجو التربوي والتعليمي والنفسي المناسب للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم. حسب صحيفة "سبق"





وأشار إلى أن الإدارة أعدّت خطة للزيارات الميدانية في فترة الاختبارات ومساعدة المدارس على أيّ صعوبات قد تواجههم في ذلك، ومعالجة طلبات الدعم الفني في نظام نور التي ترد من المدارس والمكاتب، إضافة إلى متابعة ومعالجة ما يستجد في أثناء الاختبارات، مبيناً أن "تعليم جازان" عمل خلال الأيام الماضية على حل جميع المشكلات التي قد تواجه لجان الاختبارات ووضعت خططاً لجميع الحالات الطارئة التي قد تطرأ في أثناء سير الاختبارات.





وأوضح "الحكمي"؛ أن الاختبارات سبقتها عدداً من الزيارات الميدانية للمكاتب والمدارس؛ للوقوف على استعدادات المدارس وتهيئة اللجان والاطلاع على السجلات والنماذج المنظمة لأعمال الاختبارات، وتشكيل اللجان الإشرافية لمتابعة أعمال الاختبارات من تدقيق ورصد وغيرها.





وبيّن: عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة من المقيدين والمستجدين بلغ عددهم 21769 طالباً؛ بينما بلغ عدد الطلاب بالمرحلة الثانوية 13869 طالباً، وبلغ عدد الطلاب في تعليم الكبار 2285 طالباً بمجموع عدد الطلاب 37923 طالباً.





وأضاف: "عدد الطالبات اللاتي يؤدين الاختبار خلال الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة 21279، والمرحلة الثانوية (فصلي) عددهن 12135، ومرحلة الثانوية (نظام المقررات) عددهن 13237 بمجموع 46651 طالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية"، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.







