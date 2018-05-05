اليوم.. عرض فيلم "حكاية سناء" في تأبين الراحل لويس جريس
السبت 05/مايو/2018 - 01:17 م
الفجر الفني
يشهد، اليوم السبت، مهرجان فاتن حمامة عرض عدد من الأعمال فى يومه الثالث بقاعة الحضارة بدار الأوبرا المصرية، حيث تتم إقامة عرض للفيلم المصرى "حكاية سناء" كتأبين للكاتب الراحل لويس جريس واحتفالا بعيد ميلاد النجمة الراحلة، وذلك بحضور مخرجته روجينا بسالى فى تمام الساعة الـ5 مساء.
الفيلم مدته 60 دقيقة، ويتناول قصة حياة الراحلة الكبيرة (سناء جميل)، وشهادات المقربين منها من الفنانين والشخصيات العامة، والفيلم حاصل على دعم إنتاجى من المركز القومى للسينما، وقام بتصويره بسام إبراهيم، مهندس الصوت جاسر خورشيد وموسيقى هيثم الخميسى.
كما تقام ندوة خاصة بتكريم السينمائى الكبير د.محمد العدل فى تمام الساعة الـ7 مساء، فيما يعرض أيضا الفيلم البرتغالى a sample life وفيلمIcame from the future من المانيا وبولندا وفيلم sea، فيلم telephone من إنتاج أمريكى سورى تركى مشترك وفيلم lumiere.
فيما يشهد اليوم أيضا عرض الفيلم المصرى فوتو كوبى من إخراج تامر عشرى وبطولة لنجمين محمود حميدة وشيرين رضا وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل فى أواخر الخمسينيات من عمره، يمتلك مكتبة لتصوير ونسخ المستندات فى أحد أحياء الطبقة المتوسطة، وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائى طويل فى الدورة الأولى بمهرجان الجونة السينمائى، والعمل إخراج تامر عشرى، وتأليف هيثم دبور.