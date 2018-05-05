اليوم.. عرض فيلم "حكاية سناء" في تأبين الراحل لويس جريس

يشهد، اليوم السبت، مهرجان فاتن حمامة عرض عدد من الأعمال فى يومه الثالث بقاعة الحضارة بدار الأوبرا المصرية، حيث تتم إقامة عرض للفيلم المصرى "حكاية سناء" كتأبين للكاتب الراحل لويس جريس واحتفالا بعيد ميلاد النجمة الراحلة، وذلك بحضور مخرجته روجينا بسالى فى تمام الساعة الـ5 مساء.





الفيلم مدته 60 دقيقة، ويتناول قصة حياة الراحلة الكبيرة (سناء جميل)، وشهادات المقربين منها من الفنانين والشخصيات العامة، والفيلم حاصل على دعم إنتاجى من المركز القومى للسينما، وقام بتصويره بسام إبراهيم، مهندس الصوت جاسر خورشيد وموسيقى هيثم الخميسى.



