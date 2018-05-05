الحبس 4 أيام للمتهمين بالسرقة والتعدي على مصور بمدينة نصر

أمر المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة أول مدينة نصر، بحبس 4 شباب على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مصور فوتوغرافي بدائرة القسم.





تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من "عمرو أ " 20 عاما، ويعمل مصور فوتوغرافي، مصاب بكدمات متفرقة بالوجه، وقال في البلاغ إنه تعرف على شخص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطلب لقائه بمنطقة زهراء الحى العاشر بدعوى تصوير حفل عرس أحد أقاربه.





لكن قابله 4 أشخاص بالتعدي عليه وضربه واستولوا على كاميرا تصوير ماركة كانون 2 عدسة ماركة كانون و 2 فلاشة وهاتف محمول وأدلى بأوصاف المتهمين.





وبعد التحري والبحث تبين أن وراء إرتكاب الواقعه كلا من :

من "على ر" 23 عاما فران و"هادى م"18 عاما عامل و أحمد. م" 23 عاما "كهربائي"و" أحمد. ج" 18 عاما طالب.





وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة بقصد السرقة، فأمرت النيابة بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.