ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحبس 4 أيام للمتهمين بالسرقة والتعدي على مصور بمدينة نصر

السبت 05/مايو/2018 - 01:09 م
الحبس 4 أيام للمتهمين بالسرقة والتعدي على مصور بمدينة نصر
طباعة
إسلام الداوي
 
أمر المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة أول مدينة نصر، بحبس 4 شباب على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مصور فوتوغرافي بدائرة القسم.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من "عمرو أ " 20 عاما، ويعمل مصور فوتوغرافي، مصاب بكدمات متفرقة بالوجه، وقال في البلاغ إنه تعرف على شخص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطلب لقائه بمنطقة زهراء الحى العاشر بدعوى تصوير حفل عرس أحد أقاربه.

لكن قابله 4 أشخاص بالتعدي عليه وضربه واستولوا على كاميرا تصوير ماركة كانون 2 عدسة ماركة كانون و 2 فلاشة وهاتف محمول وأدلى بأوصاف المتهمين.

وبعد التحري والبحث تبين أن وراء إرتكاب الواقعه كلا من :
من "على ر" 23 عاما فران و"هادى م"18 عاما عامل و أحمد. م" 23 عاما "كهربائي"و" أحمد. ج" 18 عاما طالب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة بقصد السرقة، فأمرت النيابة بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 1:30:01 PM