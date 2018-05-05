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وزير الشباب يتوجه للكويت لحضور حفل ختام "الكويت عاصمة الشباب العربي"

السبت 05/مايو/2018 - 01:15 م
وزير الشباب يتوجه للكويت لحضور حفل ختام الكويت عاصمة الشباب العربي
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دينا نبيل
 

غادر ظهر اليوم السبت المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مطار القاهرة متوجها الي دولة الكويت وذلك لحضور حفل ختام الكويت عاصمة الشباب العربي تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  والمقرر إقامته غدا الأحد 6 مايو في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي.


وكان وزير الشباب قد تلقي دعوة من السيد محمد ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب لحضور حفل ختام "الكويت عاصمة الشباب العربي"لعام 2017 /2018 .كما سيتم خلال حفل الختام الإعلان عن "القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام  2018-2019" وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل الاستمرار والتأكيد على دعم الشباب العربي والاستفادة من طاقاتهم من خلال الأنشطة والبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها والإعلان سنوياً عن "عاصمة للشباب العربي" في كل دولة عربية.

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