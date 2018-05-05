"ورد مسموم" يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية بإسبانيا

حاز فيلم "ورد مسموم" على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان السينما الأفريقية بإسبانيا Festival de Cine Africano-FCAT ، وأعلن المهرجان فى ليلة ختامه أمس، فى دورته الـ15 والتي بدأت الجمعة 27 أبريل، أن فيلم "ورد مسموم" لديه نظرة تسجيلية تقترب من الواقع، ويظهر القوة التى تبذلها امرأة مقهورة.





الفيلم مأخوذ من رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي، بطولة الوجوه الجديدة كوكى وإبراهيم النجارى، والفنانة صفاء الطوخى، ومحمود حميدة الذي يشارك فى إنتاج الفيلم أيضا، ومن إخراج أحمد فوزى صالح.





وتعتبر تلك الجائزة الأولى للفيلم بعد 5 مشاركات بمهرجانات دولية، أبرزها مهرجان روتردام السينمائى الدولى، ونافس الفيلم عدداً من الأفلام المهمة والمشاركة فى مهرجانات "كان" و"برلين"، أبرزها الفيلم التونسى "على كف عفريت" و"I am not a witch" .





من جهته قدم المخرج أحمد فوزى صالح الشكر لفريق العمل بالكامل قائلا، "لولاكم ما ظهر الفيلم كما تمنيت ودون تنازلات، وكل الشكر لأهالي المدابغ ودون محبتهم ودعمهم ما صنعنا الفيلم من الأساس، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن يكون الفيلم قد عبر عن حياتهم الحقيقية، والتى تستند على العمل كقيمة إنسانية كبرى".





وأهدى صالح الجائزة للمنتجة إيمان محمود حميدة والمصور ماجد نادر ومهندس الصوت بسام فرحات معبرا عن امتنانه لجهدهم وما بذلوه وتحملوه.





وتدور قصة "ورد مسموم" حول صقر (إبراهيم النجاري) الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن شقيقته تحية (كوكي) تريد منعه من السفر بأي ثمن، لتفسد العلاقة الرومانسية بين شقيقها وطالبة في كلية الطب، كما تحاول إحباط خطط "صقر" المستقبلية للسفر إلى إيطاليا.