بدعم إماراتي.. قوات طارق صالح تسيطر على سلسلة جبال استراتيجية جنوب اليمن

سيطرت قوات من الجيش اليمني يقودها العميد طارق محمد عبد الله صالح، بدعم من قوات إماراتية، على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين بمحيط مفرق المخا والبرح وقطعت طرق الإمداد عنهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن قوات يمنية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي، حققت تقدما كبيرا في جبهات القتال، حيث سيطرت على جبال استراتيجية ومهمة تطل على مفرق البرح، بعد مواجهات مع الحوثيين، مشيرة إلى أن "قوات المقاومة تواصل تقدمها نحو مفرق البرح الاستراتيجي لتقطع طرق إمداد المليشيات في مقبنة والوازعية وموزع وحوزان والعمري وكهبوب".

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في منطقة العريش بمديرية موزع، ومفرق المرير بمديرية جبل رأس.

تجدر الإشارة إلى أن العميد طارق صالح ظهر لأول مرة بعد مقتل عمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وبدأ العمل في معسكر تدريب خاص تدعمه الإمارات.

واطلق طارق صالح اسم "حراس الجمهورية"، على المعسكر الذي يقوده والقوات التي قام بحشدها من أنصاره ومواليه السابقين من قوات الحرس الجمهوري، ومئات الأفراد من رجال المقاومة الجنوبية التي تدعمها الإمارات.