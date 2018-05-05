مرتضي: "مدخلتش هيروين في الزمالك".. وبريء من إهدار المال العام
السبت 05/مايو/2018 - 01:06 م
أحمد الهواري ورامي بشاي
واصل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجومه
على أعضاء اللجنة المالية التي فرضتها وزارة الشباب والرياضة على النادي في الفترة
الماضية.
وقال مرتضى: "هو
انا دخلت هيروين لنادي الزمالك ولا عملة صعبة مش المفروض تقولي شكرا ولا تقولى إهدار
مال عام"
وأضاف: "انا
صرفت الفلوس على المنشآت وقمت بتوفير ملايين من الصفقات واعارات اللاعبين مثل
كهربا وعبد الشافي ومصطفي فتحي، وحققت العديد من المكاسب المالية للنادي".
وتابع مرتضي: " قمت بشراء كهربا بـ7 مليون وتمت إعارته بـ90 مليون، ومصطفى فتحي تم التعاقد معه بـ30 ألف جنيه وتمت إعارته بـ32 مليون جنيه، فهل هذا إهدار للمال العام".