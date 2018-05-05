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مرتضي: "مدخلتش هيروين في الزمالك".. وبريء من إهدار المال العام

السبت 05/مايو/2018 - 01:06 م
مرتضي: مدخلتش هيروين في الزمالك.. وبريء من إهدار المال العام
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 

واصل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على أعضاء اللجنة المالية التي فرضتها وزارة الشباب والرياضة على النادي في الفترة الماضية.


وقال مرتضى: "هو انا دخلت هيروين لنادي الزمالك ولا عملة صعبة مش المفروض تقولي شكرا ولا تقولى إهدار مال عام"


وأضاف: "انا صرفت الفلوس على المنشآت وقمت بتوفير ملايين من الصفقات واعارات اللاعبين مثل كهربا وعبد الشافي ومصطفي فتحي، وحققت العديد من المكاسب المالية للنادي".


وتابع مرتضي: " قمت بشراء كهربا بـ7 مليون وتمت إعارته بـ90 مليون، ومصطفى فتحي تم التعاقد معه بـ30 ألف جنيه وتمت إعارته بـ32 مليون جنيه، فهل هذا إهدار للمال العام".

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