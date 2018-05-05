مرتضي: "مدخلتش هيروين في الزمالك".. وبريء من إهدار المال العام

واصل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على أعضاء اللجنة المالية التي فرضتها وزارة الشباب والرياضة على النادي في الفترة الماضية.





وقال مرتضى: "هو انا دخلت هيروين لنادي الزمالك ولا عملة صعبة مش المفروض تقولي شكرا ولا تقولى إهدار مال عام"





وأضاف: "انا صرفت الفلوس على المنشآت وقمت بتوفير ملايين من الصفقات واعارات اللاعبين مثل كهربا وعبد الشافي ومصطفي فتحي، وحققت العديد من المكاسب المالية للنادي".





وتابع مرتضي: " قمت بشراء كهربا بـ7 مليون وتمت إعارته بـ90 مليون، ومصطفى فتحي تم التعاقد معه بـ30 ألف جنيه وتمت إعارته بـ32 مليون جنيه، فهل هذا إهدار للمال العام".