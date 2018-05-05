أهم أخبار السعودية اليوم السبت 5/5/2018
السبت 05/مايو/2018 - 01:11 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 5-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري 15 ترخيصًا جديدًا لدور الإيواء السياحي بمحافظة الطائف، شملت وحدات سكنية مفروشة جديدة تعزز منظومة السكن السياحي بمختلف فئاته بمدينة الورد، وتفتح المجال للمزيد من خيارات السكن للزوار والمصطافين والسائحين.
الطائف.. "السياحة" ترخص لـ15 منشأة إيواء جديدة مفروشة
خيمة الفكر والإبداع بالمغرب تكرّم الأمير خالد الفيصل
مخبّأة خلف شجرة.. هكذا وثّق مواطن كاميرا "ساهر" على طريق "الحوية - الطائف"
"الأرصاد" تنبّه.. أمطار مصحوبة برياح نشطة على الطائف والشفا والهدا
الحصيني: الأمطار ستزف الطلاب والطالبات إلى قاعات الاختبارات بهذه المناطق
الطائف.. "السياحة" ترخص لـ15 منشأة إيواء جديدة مفروشة
خيمة الفكر والإبداع بالمغرب تكرّم الأمير خالد الفيصل
مخبّأة خلف شجرة.. هكذا وثّق مواطن كاميرا "ساهر" على طريق "الحوية - الطائف"
"الأرصاد" تنبّه.. أمطار مصحوبة برياح نشطة على الطائف والشفا والهدا
الحصيني: الأمطار ستزف الطلاب والطالبات إلى قاعات الاختبارات بهذه المناطق
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