أهم أخبار السعودية اليوم السبت 5/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 5-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري 15 ترخيصًا جديدًا لدور الإيواء السياحي بمحافظة الطائف، شملت وحدات سكنية مفروشة جديدة تعزز منظومة السكن السياحي بمختلف فئاته بمدينة الورد، وتفتح المجال للمزيد من خيارات السكن للزوار والمصطافين والسائحين.