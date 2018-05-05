قبلة لجميع الأديان.. 10 معلومات عن "عيون موسى" أبرز مزار سياحي في سيناء









تعد عيون موسي جنوب السويس، والتي يتفقدهاعمدة مدينة هيفيز المجرية جابور بوب ونائبه "جوزيف جانوز" وسفير المجر بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، لاستغلالها في مجال السياحة العلاجية بالتعاون مع خبراء مجرين في هذا الشأن، من أهم المشروعات السياحية التي يتم تطويرها حاليا.









و يلتقي الوفد المجرى مستثمري شرم الشيخ لبحث سبل استغلال المقاصد السياحية ومستشفى شرم الشيخ في مجال السياحة العلاجية، وسيقوم عمدة هيفيز ونائبه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بلقاء وزراء الصحة والاستثمار والسياحة بالقاهرة، ويغادر الوفد فجر يوم الاثنين من مدينة شرم الشيخ.









وفي هذا الصدد ترصد "الفجر"، فيما يلي أهم المعلومات عن " عيون موسى"، أبرز مزار سياحي في جنوب السويس.





1- هي عيون مائية عذبة يعتقد انها تعود إلى عهد النبي موسى وتقع شرق محافظة السويس بالقرب من منطقة رأس سدر بجنوب سيناء.





2- سميت عيون موسي بهذا الاسم نسبة للواحة التي تفجرت منها ‏12‏عينا للمياه لنبي الله موسي كما تصف الآية "60 من سورة البقرة" ، حيث طلب " موسي" من الله سقيا قومه بعد عبور البحر هربا من فرعون إلي صحراء سيناء، وتفجرت العيون الإثنتا عشرة بعدما ضرب موسي الحجر بعصاه، وهو عدد الأسباط من بني إسرائيل ليعلم كل سبط مشربه.









3- تعد منطقة عيون موسى من المواقع الأثرية الهامة، وبها عدد من الآبار وعيون المياه والتي تصل إلى 12 بئر مياه، ما بين العذوبة والملوحة.





4- والمساحة بين مدينة السويس حتى عيون موسى هي منطقة قاحلة جافة، مما يشير إلي مستوي العطش الذي وصل إليه بني إسرائيل أثناء مرورهم بالمنطقة حتى تفجرت هذه العيون لهم، والتي تعتبر أحد آثار معجزات الله لنبيه موسي بعد شق البحر وغرق فرعون.









5- تتسم بجمال مناخها ومناظرها الخلابة المطلة مباشرة علي ساحل خليج السويس وتضم اشجار النخيل والحشائش الكثيفة بالإضافة إلى عيون المياه العذبة وجميعها صالحة للشرب، ومعظم سكانها من أبناء جنوب سيناء.









6- كشفت بعثة الآثار المصرية فيها عن منطقة صناعية متخصصة في صناعة الفخار تعود إلى العصر الروماني، وأفران عديدة لصناعة الفخار.









7- تم إنشاء مشايات وممرات بطول 1200 متراً، وتطهير عدد من آبار العيون وإعداد مظلات بتكلفة 7 ملايين جنية كمرحلة أولى.









8- إقامة مركز حضاري، وبانوراما تجسد قصة سيدنا موسى، ورحلة العائلة المقدسة لمصر.





9- تعد عيون موسى مزاراً دينياً هاماً جداً حيث انها ذكرت في القرآن الكريم.





10- لها فوائد صحية عديدة حيث تعالج بعض الأمراض الجلدية والروماتيزم وتفيد أيضا الجهاز الهضمي.



