وفاة هندي أثناء عرض "Avengers: Infinity War".. هل تودى أفلام مارفل بحياة المشاهدين؟

توفى رجل يبلغ من العمر 43 عاماً يدعى "Peddapasupula Baasha" أثناء مشاهدته عرضا سينمائيا لأحدث أفلام مارفل وهو فيلم "Avengers: Infinity War"، فى مدينة بروداتور الهندية، ما أثار تساؤل حول أسباب الوفاة إن كانت طبيعية أم أنه تأثر بأحداث الفيلم.





ووفقا لموقع "The Times of India"، فإن المسئولين لم يتعاملوا مع جثة "Baasha" على الفور، وافترضوا أنه كان ينتظر مشهداً ما بعد التتر الذى يعد عنصراً أساسياً فى أفلام مارفل، ولكن عند إزالة نظارته ثلاثية الأبعاد، اكتشفوا أنه مات وعيناه مفتوحتان، وبدأ التحقيق فى الواقعة، وتؤكد النتائج الأولية أنها ربما تكون بسبب سكتة قلبية، وتم إرسال الجثة إلى مستشفى حكومى لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.





يعد فيلمAvengers: Infinity War النسخة الثالثة من سلسلة أفلام "Avengers"، بطولة العديد من النجوم المفضلين لدى الجمهور ومنهم روبرت داونى جونير وكريس هيمسوورث ومارك رافالو وكريس إيفانز وسكارليت جوهانسون وبيندكت كامبرباتش، ودون شيدل وتوم هولاند وتشادويك بوسمان وبول بيتانى وإليزابيث أولسن وأنتونى ماكى، وسيباستيان ستان وداناى غورورا وديف باتيستا وزوى سالدانا وجوش برولين وكريس برات.





الفيلم من إخراج الأخوين روسو وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلى، وإنتاج مارفل وتوزيع شركة ديزنى وتدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم حول سعى فريق "المنتقمين" على إيقاف شخصية "ثانوس" من جمع جميع الأحجار الأزلية الستة، للحفاظ على استقرار وسلامة الكوكب.