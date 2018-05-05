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أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام "سلاح ليزر جديد"

السبت 05/مايو/2018 - 01:07 م
أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام سلاح ليزر جديد
وزير الداخلية الأوكراني
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وكالات
 

اتهم وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، روسيا باستخدام ما سماه بـ "سلاح ليزر جديد" ضد العسكريين الأوكرانيين.

 

وأفاد في كلمة ألقاها أثناء حضوره مراسم تكريم حراس الحدود بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس خدمة حراسة الحدود الأوكرانية بأنه تم تسجيل إصابة شبكية العين لأحد العسكريين الأوكرانيين بشعاع الليزر.

 

وأضاف: "نتخذ حاليا الإجراءات المضادة. لكننا نؤكد أن العدو الروسي يستخدم أسلحة جديدة ضدنا".

 

وأشار إلى أن العسكريين الأوكرانيين لا يفهمون ما الذي تستخدمه روسيا ضدهم بالذات، مشددا في الوقت ذاته على أنهم يخططون لردع الأسلحة الجديدة باستخدام الفلاتر والنظارات والأجهزة الخاصة. كما توعد بطرح هاذ الموضوع على المستوى الدولي.

 

المزيد عن: وزير الداخلية الأوكراني سلاح ليزر جديد اوكرانيا
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