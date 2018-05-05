مرتضى منصور: رحيل اللجنة المالية من الزمالك مثل خروج العدوان الثلاثي من مصر





وصف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل اللجنة التي شكلهتا الجهة الإدارية لإدارة الشئون المالية للنادي الزمالك، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بخروج العدوان الثلاثي من مصر.





وقال "مرتضى" خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي في ميت عقبة: " خروج اللجنة المالية من الزمالك اليوم يشبه بخروج العدوان الثلاثي من مصر".





وأكمل: "هذه اللجنة ستذهب إلى مذبلة التاريخ، وتم شطب عضويات أعضاء اللجنة ممن لهم عضويات استثنائية".





وجه "منصور" الشكر للدولة المصرية متمثلة في جميع الجهات العليا، مثل مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل والأمن الوطني والعام لمساندتها لنادي الزمالك في أزمته الأخيرة.





كما وجه رئيس الزمالك الشكر للزملاء الصحفيين والإعلاميين الشرفاء الذين وقفوا بجانب النادي في أزمته الأخيرة .

يذكر أن أصدر المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قرارا بإنهاء عمل اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بداية من اليوم السبت 5 مايو 2018، بعد أن تسلمت اللجنة المالية عملها منذ نحو 61 يومًا وذلك بعدما بدأ عملها اعتباراً من 3 مارس الماضي.



