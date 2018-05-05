فلسطين تشيد بانتصار الإنسانية بعد انسحاب إسرائيل من سباق عضوية مجلس الأمن

وصفت الخارجية الفلسطينية، الانسحاب الإسرائيلى من السباق للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، بأنه انتصار للمباديء الإنسانية.





وقالت فى بيان، إنّ انسحاب إسرائيل "القوة المحتلة" من السباق للحصول على مقعد في مجلس الأمن هو انتصار للمبادئ والقيم الإنسانية التى يقوم عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.





وأضافت، وفقاً لوكالة الأناضول التركية، اليوم أنّ الانسحاب يؤكد بشكل لا لبس فيه أنّ إسرائيل ليست مؤهلة للتنافس على عضوية مجلس الأمن الذى يسعى إلى تحقيق السلام والأمن العالميين.





وانسحبت إسرائيل، الجمعة من السباق للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى انتخابات تُجرى يوم 8 يونيو، حيث كانت فى منافسة مع ألمانيا وبلجيكا للحصول على مقعدين يمثلان مجموعة الدول الغربية الديمقراطية في المجلس.

وقال وزير الخارجية الفلسطينى "نورى المالكى" إنّ وزارته عملت مع الدول والمنظمات الصديقة لإحباط جهود إسرائيل للحصول على عضوية مجلس الأمن، والكشف عن بطلان إسرائيل للحصول على مقعد في مجلس الأمن وشرحت لجميع الدول "لماذا لا يجب السماح لإسرائيل بامتلاك هذا المقعد".