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عاجل.. إصابة ضابطين من القوات الخاصة الفرنسية في اشتباكات مع المهاجرين (صور)

السبت 05/مايو/2018 - 01:03 م
عاجل.. إصابة ضابطين من القوات الخاصة الفرنسية في اشتباكات مع المهاجرين (صور)
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محمد حسين
 
أصيب ضابطين من القوات الخاصة للشرطة الفرنسية، بجروح طفيفة في كاليه نتيجة لهجوم شنه حوالي 50 مهاجرا مسلحا بالحجارة.

وقالت قناة تلفزيون BFMTV، إن الهجوم وقع، مساء الرابع من مايو في المنطقة الصناعية في كاليه، بالقرب من المكان الذي كان يقيم فيه معسكر المهاجرين "الأدغال" السابق وبجوار الطريق الجانبي للميناء، حيث تقوم منظمة خيرية بتوزيع الطعام على المهاجرين بإذن من السلطات.

وأفادت القناة، بأنه في وقت سابق من اليوم، نفذ ضباط من قوات الشرطة الخاصة عملية لهدم اثنين من مخيمات المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة. 

واضطر ضباط إنفاذ القانون العاملون في الموقع إلى المطالبة بتعزيزات، لمواجهة العدوان، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المحرضين على أعمال الشغب، ولكن لم يتم اعتقال أي من المهاجرين.

يذكر أنه في السابق، كانت كاليه موطنًا لمعسكر المهاجرين الأكبر في أوروبا، "أدغال كاليه". على الرغم من هدم المخيم في نوفمبر 2016 ، لا يزال المهاجرون يصلون إلى المنطقة في سعيهم للوصول إلى المملكة المتحدة.

عاجل.. إصابة ضابطين من القوات الخاصة الفرنسية في اشتباكات مع المهاجرين (صور)
عاجل.. إصابة ضابطين من القوات الخاصة الفرنسية في اشتباكات مع المهاجرين (صور)
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