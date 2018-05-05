بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يزور مصر 14 مايو ويحصل على الجنسية المصرية
السبت 05/مايو/2018 - 01:02 م
ماريان عيد
قال المطران جورج بكر مطران الروم الملكيين الكاثوليك بمصر، إن البطريرك يوسف العبسى، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، يزور مصر فى الفترة ما بين 14 إلى 18 مايو الحالى، وذلك لبحث ودراسة بعض المستجدات الكنسية الخاصة بالطائفة.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الطائفة أن البطريرك سينال الجواز السفر المصرى، كعادة بطاركة الروم الكاثوليك، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على قرار تعيينه ليكون بطريرك للروم الكاثوليك، والممثل القانونى للطائفة.
وحمل القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 645 لعام 2017، وتضمنت المادة الثانية من القرار نص: ”يمنح البطريرك يوسف العبسى الجنسية المصرية”، وتم نشر قرار رئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير 2018
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