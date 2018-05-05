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وزير الآثار: المتحف الكبير هدية مصر إلى الإنسانية

السبت 05/مايو/2018 - 01:00 م
وزير الآثار: المتحف الكبير هدية مصر إلى الإنسانية
وزير الأثار
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هدى عبدالرازق
 
وجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، التحية للقوات المسلحة؛ للمساعدة في نقل عجلات الملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه توجد 8- كاميرا تغطي الحدث.

وأشار خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر إلى الإنسانية، وواحد من أكبر متاحف العالم، لافتًا إلى أن السياح المتواجدين الآن بعملية نقل عجلات توت عنخ آمون سيقومون بجولة في المتحف االمصري الكبير للتأكد أن الحريق لم يؤثر عليه.

وكشف عن أنه قريبًا سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المتحف الكبير.
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