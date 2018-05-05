البابا تواضروس يدشن كنيسة الأنبا أثناسيوس بالإسكندرية

قام البابا تواضروس الثاني صباح اليوم بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة القديس الأنبا أثناسيوس بمنطقة السيوف بالإسكندرية التابعة لقطاع المنتزه.





شارك في صلوات التدشين والقداس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار مينا بمريوط والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالأسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الأسكندرية.





ويرجع تاريخ إنشاء هذه الكنيسة إلى عام ١٩٦٢ حين زار القديس البابا كيرلس السادس الأرض المخصصة للكنيسة وباركها وأمر بمضاعفة مساحتها وسدد ثمنها بالكامل وجعل الأرض وقفًا على دير مارمينا، وبعدها بدأ العمل في بناء الكنيسة سنة ١٩٦٨، وفي فجر يوم ٢٤ أبريل ١٩٧٠ صلى قداسته، القداس بها وسُميت على اسم القديس الأنبا أثناسيوس الرسولي.





وزارها كذلك مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث في ٢٥ مايو ١٩٧٢، بينما زارها قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ١٧ أغسطس ٢٠١٤.



