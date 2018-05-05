مذبحة في الأهلي بعد التعادل مع الترجي

واصل فريق الأهلي عروضه الهزيلة والسقوط الثالث على التوالي بعد تعادله يوم أمس مع الترجي التونسي سلبياً في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





تعثر الأهلي يوم أمس أمام الترجي لم يكن الأول للفريق في الأسابيع الأخيرة، بل خسر الأهلي لقاء القمة أمام الزمالك 2-1 في الدوري، بجانب خروجه من بطولة الكأس على يد الأسيوطي في ربع نهائي البطولة.





تذبذب مستوي الأهلي وتراجع الأداء وتواضع النتائج، دفع الجماهير العاشقة للكيان الأحمر في فتح سيل حاد من الانتقادات والهجوم على بعض اللاعبين والجهاز الفني.





وكان لحسام البدري المدير الفني للفريق نصيب الأسد من الانتقادات التي شنها جمهور الأهلي، خاصة بعد فشله في إدارة الثلاثة مباريات الأخيرة للفريق من الناحية الفنية والتكتيكية.





لم يكن البدري الوحيد ضحية الجماهير، بل كان لميدو جابر نصيب أيضاً بعد فشله على مدار 90 دقيقة أمام الترجي في إقناع الجماهير وهو نفس الحال لصبري رحيل الظهير الإيسر وباكا ومحمد هاني الظهير الأيمن بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.





وهاجمت الجماهير أيضاً في الفترة الماضية لاعب الوسط كريم نيدفيد بعد الأداء السئ في لقاء القمة بعد أن منحه حسام البدري فرصة المشاركة الأساسية أمام الزمالك.





وعلى آثر النتائج السلبية، طالبت الجماهير بضرورة رحيل بعض اللاعبين من الأهلي لتواضع مستواهم مع ضم لاعبين جدد في الصيف المقبل.