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كوشيلني آخر ضحايات الإصابة قبل مونديال روسيا

السبت 05/مايو/2018 - 11:29 ص
كوشيلني آخر ضحايات الإصابة قبل مونديال روسيا
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وكالات
 
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن مدافع آرسنال الإنجليزي، لوران كوشيلني، سيغيب عن منتخب "الديوك" في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب الإصابة.

وتعرض كوشيلني لإصابة خطيرة في وقت مبكر من المباراة، التي خسرها آرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 الخميس الماضي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وخرج كوتشيلني من الملعب محمولاً على محفة طبية، وقال المدير الفني لآرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، عقب المباراة إن اللاعب (32 عاماً) ربما يكون تعرض لتمزق في وتر أخيل.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، أن كوشيلني، الذي سبق أن شارك في 51 مباراة دولية، لن يكون ضمن قائمة المنتخب في المونديال الروسي.

وقال ديشان، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الفرنسي الإلكتروني: "إنها أزمة كبيرة للغاية بالنسبة للمنتخب الفرنسي.. إنها إصابة جاءت في وقت حرج.. حزين للغاية حقاً بشأن لوران، لأن كاس العالم أيضاً كانت ستشكل حدثاً مهماً للغاية في مسيرته الاحترافية".

وتابع مدرب فرنسا: "أتمنى له العودة بشكل جيد إلى الملاعب، لأنني واثق من أنه لا يزال لديه المزيد من الأشياء الرائعة لتقديمها".

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