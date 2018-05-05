وفد من المنتخب يزور مدرسة خوان رامون خيمينيز في ماربيا

زار وفد من المنتخب الوطني الأول اليوم الجمعة مدرسة خوان رامون خيمينيز بمدينة ماربيا الإسبانية؛ وذلك ضمن إطار برنامج تفعيل المسؤولية الاجتماعية للاتحاد السعودي لكرة القدم بالشراكة مع مركز الملك سلمان للشباب؛ لترك أثر مجتمعي إيجابي في الأماكن التي تزورها منتخبات السعودية.





وضم الوفد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو فريق الإعداد لكأس العالم لؤي السبيعي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير المنتخب الوطني عمر باخشوين، والمستشار الأمني والاجتماعي اللواء إبراهيم الحوطي، ولاعبي المنتخب (عبدالملك الخيبري وياسر الشهراني وهارون كمارا). حسب صحيفة "سبق"





والتقى الوفد طلاب المدرسة، وشاركوهم الأنشطة غير الصفية التي تم من خلالها التعريف بالمملكة العربية السعودية بطريقة مشوقة من قِبل الكادر التعليمي. أعقب ذلك مناورة استعراضية للاعبين بمشاركة عدد من الطلاب، قبل أن يتم تقديم هدايا تذكارية للطلاب.





من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه الزيارة تأتي من منطلق التواصل مع المجتمع المحيط بمعسكر المنتخب إيمانًا بأهمية المسؤولية الاجتماعية. مشيرًا إلى أنها تحمل إثراء معرفيًّا وأهمية اجتماعية كبرى، لا تتعلق بكرة القدم فقط.





وبيَّن السبيعي أن الزيارة تأتي امتدادًا للبرنامج المتكامل الذي يشرف عليه فريق الإعداد لكأس العالم برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للشباب؛ وذلك بهدف ترك بصمة إيجابية للمنتخب في كل مكان يقيم فيه.







