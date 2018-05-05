أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية السبت 5-5-2018
السبت 05/مايو/2018 - 11:16 ص
الفجر الرياضي
يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 5-5-2018.
الأهرام
خالد جلال : الزمالك يمرض ولكن أبدا لا يموت
اليوم .. قمة اليد بين الأهلي والزمالك على لقب دوري المحترفين
كاسونجو يثير القلق قبل مواجهة الإسماعيلي .. والزمالك يطلب ضم ثلاثي سموحة
الأخبار
ميسي ورونالدو .. صراع محتدم على زعامة الكلاسيكو
ثورة تصحيح بالأهلي .. وأشغال شاقة لإنهاء الصفقات الجديدة
الإسماعيلي ينهى الاستعداد للزمالك .. ويضم خليفة عواد
الجمهورية
رابطة الأندية تستحدث الشرطة الرياضية
الأهلي يرفض عودة مؤمن والشيخ وورطة حمراء بسبب القائمة
الزمالك يطالب ثلاثي سموحة .. وجلال يحفز "صلاح"
الوفد
البدري : لأ أخشى الإقالة .. وأقدر غضب الجماهير
الإسماعيلي يرصد 15 ألف جنيه لكل لاعب للفوز على الزمالك بالكأس
الزمالك يدخل معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي
الدستور
الوحش وكالديرون جاهزان لقيادة الإسماعيلي بنصف نهائي الكأس
مرتضى يكشف تطورات أزمة اللجنة المالية والتعاقد مع جروس .. اليوم
المصري يعلن الطوارئ استعدادا لبطل موزمبيق
المصري اليوم
أزارو مهدد بالغياب عن أسود أطلس بالمونديال
المصري يصرف النظر عن ضم توريك جبرين
مرتضى منصور يقدم جروس للإعلام اليوم
المزيد عن: المصري اليوم الأهلي الأهرام الأخبار