الارتياح يسود الوسط الثقافي بعد اختيار أحمد صلاح رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة

ا ستقبلت الأوساط الثقافية بارتياح شديد قرار أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتولي أحمد محمد صلاح بهجت منصب رئيس قطاع مكتب الوزير خلفًا لـ أسامة عمران، خاصة وأن أحمد صلاح تولى من قبل منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين والشؤون الإدارية بدار الأوبرا، وحمل علي عاتقه هيكلة العديد من الإدارات كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية.



