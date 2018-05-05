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الارتياح يسود الوسط الثقافي بعد اختيار أحمد صلاح رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة

السبت 05/مايو/2018 - 11:19 ص
الارتياح يسود الوسط الثقافي بعد اختيار أحمد صلاح رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة
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صلاح حسن
 
استقبلت الأوساط الثقافية بارتياح شديد قرار أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتولي أحمد محمد صلاح بهجت منصب رئيس قطاع مكتب الوزير خلفًا لـ أسامة عمران، خاصة وأن أحمد صلاح تولى من قبل منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين والشؤون الإدارية بدار الأوبرا، وحمل علي عاتقه هيكلة العديد من الإدارات كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية. 

وأعرب الكثيرين عن سعادتهم بالتغييرات التي تشعل الحماس وتبث روح التفاؤل في المؤسسه الثقافية مشيرين إلى الجهد المبذول لاستعادة الثقافة دورها كقوى ناعمة وتفعيل دور مناراتها الإبداعية بين قواعد الجماهير. 
المزيد عن: وزيرة الثقافة قطاع مكتب وزير الثقافة الوسط الثقافي إيناس عبد الدايم
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