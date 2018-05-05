البكر يكشف مدة توقف الدوري السعودي خلال بطولة آسيا

كشف نعيم البكر نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم توقف الدوري السعودي قبل وأثناء إقامة بطولة كأس آسيا ٢٠١٩ التي ستقام خلال الفترة من ٥ يناير وحتى الأول من فبراير، وقال في حديث خاص لـ"سبق": "بناء على تعليمات فيفا سيتوقف الدوري مدة البطولة وأسبوعين قبلها استعداداً للمشاركة".





وعن القرعة قال: "إن ما حصل في آخر نسختين للمنتخب السعودي في كأس آسيا يعتبر موجعاً للغاية لاسيما وأن الأخضر كان له علاقة أزلية مع هذه البطولة قبل غياب قسري استمر ٢٣ عاماً". حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: لأول مرة تلعب كأس آسيا للمنتخبات بعدد ٢٤ منتخباً بنظام تأهل أفضل ثلاثة ثوالث للدور الثاني، ولا نستطيع الحكم بصعوبة البطولة حتى نرى مدى استعداد المنتخبات قبل البطولة، ولكن أعتقد أن المنتخبات التي لم تتأهل لكأس العالم سترمي بكل ثقلها في هذه البطولة لأن هذه البطولة تعتبر أكبر محفل يمكنهم المشاركة به، ويهمهم الظهور المختلف عن تصفيات المونديال.





وزاد البكر: أتوقع أن يتجاوز الأخضر هذه المجموعة بالمركز الأول، ونتمنى أن تمتد ثمار إعداد الأخضر لمونديال روسيا إلى كأس آسيا ويجب أن لا نربط أداء المنتخبات التي ستشارك في المونديال بأنها ستكون الأفضل على الإطلاق، فلنا في منتخب الإمارات خير مثل عندما نال المركز الثالث في بطولة ٢٠١٥م، بالرغم من عدم تواجده في مونديال البرازيل ٢٠١٤م، ولكن ما يطمئن أن تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي قد ذكروا في مؤتمرات سابقة أن الهدف من المونديال مشاركة مشرفة، ولكن يبقى كأس آسيا هدفنا الإستراتيجي.





وختم البكر حديثه: "في آخر نسختين لعبنا في منتصف الموسم (يناير) وخرجنا من الدور الأول في حين الشرق قد اختتم موسمهم، بينما كانت مشاركاتنا في الصيف بعد نهاية الموسم، وقدمنا مشاركة مشرفة بالرغم من إرهاق نجوم المنتخب بعد موسم شاق، فلا يمكن الجزم بأفضلية توقيت على آخر بقدر اعتماد البطولة على جاهزية وتكتيك المنتخبات".







