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قائد الجيش الباكستاني يؤيد حكما بالإعدام على 11 إرهابيا من طالبان

السبت 05/مايو/2018 - 11:23 ص
قائد الجيش الباكستاني يؤيد حكما بالإعدام على 11 إرهابيا من طالبان
طالبان الأفغانية
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وكالات
 

وافق قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا على حكم بالإعدام لـ 11 إرهابيا بعد إدانتهم من قبل محاكم عسكرية بتنفيذ عدة هجمات راح ضحيتها 60 شخصا من المدنيين والقوات الأمنية خلال السنوات الأخيرة .

 

وذكر الجيش الباكستاني - فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن 11 مدانا ينتمون لحركة طالبان الباكستانية قتلوا 36 مدنيا و24 جنديا فى هجمات متفرقة بالبلاد، مضيفا أن الجنرال باجوه وافق أيضا على سجن ثلاثة أشخاص لتورطهم فى ارتكاب أعمال إرهابية .

 

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تلك المحاكمات تكون سرية، غير أنه يتم السماح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم.

 

يذكر أن باكستان استأنفت المحاكم العسكرية لمحاكمة المسلحين ورفعت الحظر عن عقوبة الإعدام بعد هجوم عام 2014 على مدرسة فى بيشاور الذى راح ضحيته أكثر من 150 شخصا أغلبهم من الطلاب.

 

المزيد عن: قائد الجيش الباكستاني طالبان حكم بالاعدام 11 إرهابي
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