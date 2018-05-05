محافظ الشرقية: تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضبط أسواق اللحوم والأسماك
السبت 05/مايو/2018 - 11:18 ص
تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية من ضبط 698 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر بأحد مراكز التسوق بمدينة العاشر من رمضان وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين
وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع قسم الصحة العامة والتفتيش على المجازر بإدارة العاشر من رمضان البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية "إدارة الصحة العامة والمجازر" والرقابة التموينية، شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة والثلاجات ومراكز للتسوق بالعاشر من رمضان لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة.
وأشار إلى أنه تم المرور على 4 محال جزارة ومركز للتسوق وتم تحرير محضر مخالفة لمركز التسوق بعد أن تم ضبط 698 كيلو جرامًا مصنعات لحوم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمعرفة الرقابة التموينية والجهات المعنية وتتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري وتكثيفها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.