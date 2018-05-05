محافظ الشرقية: تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضبط أسواق اللحوم والأسماك

تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية من ضبط 698 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر بأحد مراكز التسوق بمدينة العاشر من رمضان وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين





وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع قسم الصحة العامة والتفتيش على المجازر بإدارة العاشر من رمضان البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية "إدارة الصحة العامة والمجازر" والرقابة التموينية، شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة والثلاجات ومراكز للتسوق بالعاشر من رمضان لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة.



