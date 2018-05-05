سامسونج تخطط لدعم جلاكسي نوت 9 بهذه الميزة المذهلة

تخطط شركة سامسونج الكورية لدعم هاتفها Galaxy Note 9 المنتظر بماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالشاشة، ومن هنا سيشهد الهاتف ظهور هذه الميزة للمرة الأولى.





فيما تخطط سامسونج لتضمين المستشعر الجديد داخل الشاشة باتجاه الجزء السفلي من اللوحة الأمامية، فعندما يضع المستخدم إصبعه على شاشة AMOLED، سيؤدى ذلك تلقائيًا إلى إضاءة المنطقة مباشرة أدناه، مما يسمح للمستشعر بمسح الإصبع المطلوب، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم استخدام عمليات التوثيق اللازمة وسيتم رفض الوصول إلى الجهاز المعني أو السماح به.





ومن المفترض أن تطلق الشركة هاتفا Galaxy Note 9 رسميًا في أغسطس المقبل.