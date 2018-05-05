رئيس "الوطنية للطرق": أزمات المرور تحتاج رؤية مستقبلية لحلها.. و ندرس تفعيل منظومة "ETs"

قال اللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، إن تطييق القانون بحزم ودقة هو الطريق من أجل القضاء على مشكلات المرور، مؤكدا أنه يجري دراسة لتفعيل منظومة النقل ETs الذكى، لتخديث نقلة نوعية فى مصر الحديثة التى نسعى اليها.





وأضاف "أنور"، خلال فاعليات مؤتمر إدارات المؤتمر الـ19، صباح اليوم السبت، أن مشكلات المرور ستظل قائمة، والحلول تعتمد على رؤية مستقبلية، منوها أن تفعيل قانون المرور الجديد سينهي الأزمات.





وانطلقت فاعليات المرتمر التاسع عشر لمديرى إدارات المرور بدار الضيافة بمدينة نصر، بحضور اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور، واللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ومديرى إدارات المرور بمديريات الأمن وخبراء من مختلف التخصصات فى الشأن المرورى ولفيف من الحضور تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.





ويسعى المؤتمر لايجاد آليات جذرية للمنظومة المرورية وجهود تكاتف اجهزة الدولة فى تخطيط الطرق ومنع الحوادث ونشر الوعي المرورى ومحاربة السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في منظومة العمل .