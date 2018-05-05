ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اكتشاف أضرار جديدة لأدوية الاكتئاب

السبت 05/مايو/2018 - 11:12 ص
اكتشاف أضرار جديدة لأدوية الاكتئاب
طباعة
الفجر السعودي
 
أكد علماء من جامعتي إيست أنجليا وأستون البريطانيتين أن الاستعمال الطويل لمضادات الاكتئاب يتسبب بالخرف.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات استمرت 9 سنوات عاينوا خلالها الملفات الطبية لنحو 350 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 سنة، 40 ألفا منهم كانوا مصابين بأعراض الاكتئاب ويتناولون أدوية لتحسين حالتهم النفسية. كما نقلت "روسيا اليوم"

وبعد أن لاحظ العلماء أن نسبة المصابين بالخرف كانت أعلى بكثير عند الذين يتعاطون مضادات الاكتئاب، دققوا في نوعية الأدوية، فتبين أن ما يدعى بمضادات الكولين هي أكثر ما يزيد احتمال الإصابة بالخرف عند تعاطيها على المدى الطويل.

يذكر أن مضادات الكولين هي أدوية تستخدم في علاج العديد من الحالات الطبية، كبعض الأمراض النفسية ومرض باركنسون ومضاعفاته، وفي حالات الأرق والاكتئاب، وحتى بعض اضطرابات الجهاز التنفسي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 11:30:00 AM