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مقتل وإصابة 20 حوثيًا بقصف للتحالف في تعز

السبت 05/مايو/2018 - 11:13 ص
مقتل وإصابة 20 حوثيًا بقصف للتحالف في تعز
قصف للتحالف
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وكالات
 

أعلنت قوات الحكومة الشرعية اليمنية، اليوم السبت، مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية، في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، في محافظة تعز، جنوبي صنعاء.

 

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن "الغارات الجوية للتحالف، أسفرت أيضاً عن تدمير آليات قتالية تابعة للحوثيين".

 

وذكر موقع الجيش اليمني، أن قوات التحالف نفذت غارات أخرى ضد مواقع وتجمعات مسلحي الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم.

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