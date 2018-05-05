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خلاف بين أبل وجوجل لهذا السبب!

السبت 05/مايو/2018 - 11:06 ص
خلاف بين أبل وجوجل لهذا السبب!
جوجل وابل
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كانت قد دفعت جوجل العام الماضي أكثر من 3 مليارات دولار لشركة أبل، وهذا لبقاء محرك البحث الافتراضي على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS مثل iPhone و iPad، ولكن الشركة الأم لجوجل "ألفا بيت" قررت تخفيض المبلغ هذا العام، وفقًا لرأي أحد المحللين.

كما أن مقابل الترخيص الذي تحصل عليه Apple من Google ينتقل فعليًا إلى الحد الأدنى، مقارنة بهامش ربح 15٪ الذي تحققه Apple مع Apple Music، بحس ما قاله المحلل Ben Schachter من شركة Macquarie.

ورسوم الترخيص الأقل من Google سيكون لها تأثير سلبي على أرباح Apple، لكن لن تتأثر أبل فقط، إذ قال المحلل توني ساكوناجي من شركة برنشتاين أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS تمثل نصف عائدات بحث Google للهواتف الذكية.
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