روحاني ينتقد قرار حجب تطبيق "تلجرام" في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن حكومته "لا تؤيد" قرار القضاء مؤخراً بحجب تطبيق "تلجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب روحاني على حسابه في تطبيق "انستجرام"، أن "حجب وفرض رقابة على تلغرام لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها".

وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين حول مراقبة الإنترنت.

وكان روحاني انتخب في منصبه في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017.

وتابع روحاني على "إنستغرام"، أن الحكومة تعمل منذ العام 2013 على إيجاد "عالم افتراض آمن وليس أمنياً".

وكان القضاء الايراني أمر الإثنين كل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف ب،"حجب الوصول بالكامل إلى تطبيق تلغرام" للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران بينما تتهمه الجمهورية الاسلامية بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.